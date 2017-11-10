 أبل وسامسونغ «باي» في الأسواق السعودية 2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أبل وسامسونغ «باي» في الأسواق السعودية 2018

أبل وسامسونغ «باي» في الأسواق السعودية 2018
المناطق_وكالات

ذكر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك في السعودية طلعت حافظ أن خدمات الدفع عبر الهاتف قادمة للسوق السعودي خلال النصف الأول من العام المقبل 2018.

وأضاف ان خدمة الدفع الجديدة عبر الهاتف مدى أثير مثل “سامسونغ باي” و”أبل باي” ستكون متوفرة كخيار جديد للمستخدم وبديل خدمة الدفع عبر بطاقات مدى الحالية.

وأشار حافظ إلى أن الحد الائتماني للشراء بواسطة خدمات الدفع عبر الهاتف سيتم رفعه من 100 ريال إلى 20 الف ريال وفق شروط محددة سيتم الكشف عنها مستقبلاً لجميع المستخدمين.

يذكر أن خدمة الدفع “أبل باي” تم إطلاقها في السوق الإماراتي كأول سوق في المنطقة قبل أيام وذلك بالتعاون مع عدة بنوك والكثير من المتاجر المحلية.

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