 الداخلية توضح التصرف الصحيح للمتصل على مركز العمليات الأمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الداخلية توضح التصرف الصحيح للمتصل على مركز العمليات الأمنية

الداخلية توضح التصرف الصحيح للمتصل على مركز العمليات الأمنية
المناطق_الرياض

نشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مقطع فيديو يبين التصرف الصحيح من المتصل على الخدمة الصوتية في الحالات ‏الحرجة كالتعرض للسرقات أو تهديد أمن المواطنين.

وأوضح مقطع نموذج لمكالمة هاتفية من متصلة تبلغ عن وجود لصوص، ولكنها خدعتهم بالادعاء أنها تتصل بصديقتها لإحضار الطعام، حيث تصرفت بذكاء ووجدت على الطرف الآخر من فهم مرادها بذكاء أيضاً.

وبيّنت المكالمة دعوة متلقي الاتصال للمتصلة بالهدوء، حيث تم تحديد موقعها، للتعامل مع الحالة وإنقاذها من اللصوص، وذلك من طريقة الإجابة عن أسئلة متلقي ‏الاتصال من وزارة الداخلية بدقة واحترافية.

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