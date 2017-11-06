ملف حقوق عمال «قطر 2022» يعود على طاولة الفيفا

طالب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تقرير له المنظمة الدولية بالكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن جهود مراقبة أوضاع العمال في مواقع البناء بمنشآت كأس العالم في روسيا وقطر.

ورحب التقرير، الذي نشر بالتوجه الجديد لفيفا والذي يتعلق بتوفير ضمانات لحقوق الإنسان في ملفات الترشح لاستضافة البطولة في المستقبل إضافة إلى تأسيس سياسة خاصة بحقوق الإنسان.

لكن المجلس الاستشاري، الذي يضم خبراء لحقوق الإنسان من منظمات مختلفة، طالب باتخاذ المزيد من الإجراءات.

وقال التقرير: ما يهم الآن أن يقطع فيفا خطوات هادفة فيما يتعلق بالأولويات العاجلة وهو ما يتعلق بالخطوات التي يمكن أن يكون لها أكبر تأثير على الناس.

ورد فيفا وقال إنه يرحب بتوصيات المجلس الاستشاري الموجودة في هذا التقرير ويعتبرها وسيلة إرشاد لتعزيز جهوده في مجال احترام حقوق الإنسان.

وانصبت معظم الانتقادات الموجهة لفيفا بشأن حقوق الإنسان على حقوق العمال في ملاعب ومنشآت في روسيا مستضيفة كأس العالم 2018 وقطر مستضيفة النسخة التالية في 2022.

وأسس فيفا ما أطلق عليه أنظمة مراقبة لأعمال البناء في روسيا وقطر لكن المجلس الاستشاري قال إن المعلومات المتعلقة بنتائج العمليات يجب نشرها بشكل علني.

وقال المجلس الاستشاري: هذه خطوة ضرورية لبناء ثقة أكبر في العمل الذي تم تنفيذه بالفعل وكذلك الخطط الموضوعة للتغلب على باقي المشكلات والتحديات.