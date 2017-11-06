 رصد هزة أرضية خامسة خلال أسبوع شمال النماص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رصد هزة أرضية خامسة خلال أسبوع شمال النماص «4» معايير جديدة لاكتشاف التطبيقات المزيفة ملف حقوق عمال «قطر 2022» يعود على طاولة الفيفا الداخلية توضح التصرف الصحيح للمتصل على مركز العمليات الأمنية إلغاء صلاة الجمعة في سوريا مع اشتداد قصف نظام الأسد للمساجد “خليفة المسلمين” .. القبض على “كويتي” كتب على لوحة مركبته عبارات مستفزة !-فيديو مستشارو الرواتب العالية يحركون “نزاهة” ! لندن: مواقع التواصل يمكنها فعل المزيد لحجب المتطرفين أربيل تطلب من الصدر التوسط لحل الخلاف مع بغداد أبل وسامسونغ «باي» في الأسواق السعودية 2018 الأزمة في اليمن تكشف عجز الأمم المتحدة عن أداء دورها الباذنجان.. طعم شهي و8 فوائد مذهلة ستجعلك تتناوله يوميا

رصد هزة أرضية خامسة خلال أسبوع شمال النماص

رصد هزة أرضية خامسة خلال أسبوع شمال النماص
المناطق_النماص
متابعة – الرياض الإلكتروني

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية أنها رصدت صباح اليوم الجمعة هزة أرضية على بعد 14 كم شمال النماص بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 6.8 كم.

وتعد هذه الهزة هي الخامسة في المنطقة خلال أسبوع، وكانت أقواها يوم الجمعة الماضي 3 نوفمبر وكان مقياسها على ريختر 4 درجات، وأوضح د. هاني زهران مدير المركز الوطني للزلازل والبراكين أمس الخميس بأن ما يحدث في المنطقة أمر طبيعي من حيث رصد التوابع للهزة الرئيسة حتى تعود المنطقة إلى حالة الاستقرار الطبيعي، مطمئناً الأهالي والمقيمين بأن الهيئة تراقب وترصد على مدار الساعة الهزات الأرضية وتقوم بالتبليغ الفوري للجهات ذات العلاقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>