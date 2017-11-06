رصد هزة أرضية خامسة خلال أسبوع شمال النماص

متابعة – الرياض الإلكتروني

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية أنها رصدت صباح اليوم الجمعة هزة أرضية على بعد 14 كم شمال النماص بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 6.8 كم.

وتعد هذه الهزة هي الخامسة في المنطقة خلال أسبوع، وكانت أقواها يوم الجمعة الماضي 3 نوفمبر وكان مقياسها على ريختر 4 درجات، وأوضح د. هاني زهران مدير المركز الوطني للزلازل والبراكين أمس الخميس بأن ما يحدث في المنطقة أمر طبيعي من حيث رصد التوابع للهزة الرئيسة حتى تعود المنطقة إلى حالة الاستقرار الطبيعي، مطمئناً الأهالي والمقيمين بأن الهيئة تراقب وترصد على مدار الساعة الهزات الأرضية وتقوم بالتبليغ الفوري للجهات ذات العلاقة.