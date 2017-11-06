 «الفيفا» يزيح الستار عن كرة مونديال روسيا 2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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«الفيفا» يزيح الستار عن كرة مونديال روسيا 2018

«الفيفا» يزيح الستار عن كرة مونديال روسيا 2018
المناطق_وكالات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الكرة الرسمية لمباريات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا العام المقبل، والتي تحمل اسم (تيلستار 18).

ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي لفيفا صورة للكرة، التي ستلعب بها مباريات المونديال، إذ تتميز بتصميم جديد استخدمت فيه أحدث وسائل التكنولوجيا.

ونقل موقع فيفا عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حضر مراسم الإعلان عن الكرة، قوله: كنت محظوظاً للتعرف على هذه الكرة في وقت سابق، لقد تلاعبت بها وقد أعجبني التصميم الجديد، الألوان وكل شيء.

وأشار فيفا إلى أن اسم تيلستار يعود إلى كون هذه الكرة أصبحت نجمة التلفزيون في زمانها، إذ تم تصميم الكرة الأولى لتكون مزينة بصفائح سوداء، من خلال نمط يُبرز تلفزيون حقبة الأبيض والأسود.

ومن المقرر أن يتم استخدام الكرة لأول مرة خلال المباراة الودية، التي ستجرى بين المنتخب الروسي وضيفه منتخب الأرجنتين بعد غد السبت، في افتتاح ملعب (لوجنيكي) الأولمبي الجديد بالعاصمة الروسية موسكو، الذي سيستضيف المباراة النهائية للبطولة.

وتقام البطولة في الفترة من 14 يونيو القادم، حتى 15 يوليو  المقبل بمشاركة 32 منتخباً.

وكان 23 منتخباً قد ضمنوا مشاركتهم في النهائيات حتى الآن من بينهم المنتخبان السعودي والمصري.

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