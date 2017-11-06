 الجمارك السعودية تعلن توفر «165» وظيفة نسائية شاغرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الجمارك السعودية تعلن توفر «165» وظيفة نسائية شاغرة

الجمارك السعودية تعلن توفر «165» وظيفة نسائية شاغرة
المناطق_الرياض

أعلنت الجمارك السعودية عن طرح “165” وظيفة شاغرة مؤقتة بمسمى مفتشه جمركية في مختلف المنافذ الجمركية “البرية والبحرية والجوية.

وقال الأستاذ سعود السويلم المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية أنه سيتم استقبال الطلبات على الوظائف المؤقتة اعتبارا من يوم الخميس 20-2-1439هـ الموافق 9-11-2017م وينتهي استقبال الطلبات بنهاية يوم الأحد 15-3-1439هـ الموافق 3-12-2017م.

وبين السويلم انه يتطلب التقديم على هذه الوظائف الحصول على درجة البكالوريوس بتقدير “جيد جداً” في إحدى التخصصات التالية:

الإدارة بجميع فروعها – اللغات الأجنبية جميع اللغات – العلاقات العامة – المحاسبة – الحاسب الآلي – الشريعة – القانون.

أما شروط التعيين فهي كما يلي:-

– اجتياز الفحص الطبي.
– اجتياز المقابلة الشخصية.

– الإلمام باللغة الانجليزية المستوى المتوسط.
– إجادة استخدام تطبيقات OFFICE بالحاسب الآلي.

وأشار سعادة المستشار إلى أنه سيتم تعيين الموظفات في “22” منفذاً جمركياً وسوف يكون العمل بنظام المناوبات على مدار “24 ساعة” وعلى كاونترات التفتيش بصالات القدوم.

وقامت الإدارة العامة للتقنية بإتاحة التقديم على هذه الوظائف إلكترونياً من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمصلحة الجمارك العامة عبر الرابط التالي:

https://www.customs.gov.sa/jobs
والتأكيد على أنه لن يتم استقبال الطلبات اليدوية.

وبذلك تأمل مصلحة الجمارك العامة لمن تنطبق عليها الشروط المعلنة سرعة تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية.

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