بينهم طفل…«6» قتلى بانفجار بمبنى سكني في روسيا

أدى انفجار للغاز المنزلي في أحد المباني السكنية في مدينة إيجيفسك جنوب غربي روسيا أمس إلى انهيار واجهة المبنى في طوابقه التسعة ومقتل 6 أشخاص، حسب البيانات الأولية لوزارة الطوارئ.

وذكرت الوزارة أن الانفجار وقع بعد ظهر أمس الخميس لإيجيفسك عاصمة جمهورية أودمورتيا، وأودى بحياة 6 أشخاص بينهم طفل واحد، مؤكدة أن الانفجار ناجم عن تسرب للغاز المنزلي في المبنى المنكوب، حسبما ذكرت اليوم الجمعة قناة “روسيا اليوم”.

ورجح بيوتر فومين، رئيس فرع وزارة الطوارئ في جمهورية أودمورتيا، أن يتراوح عدد السكان الذي كانوا متواجدين في جزء المبنى الذي أتي عليه الدمار بين 10 و15 شخصاً.

ولا تزال فرق الإنقاذ والإطفاء في مكان الحادث، بإشراف مباشر من وزير الطوارئ الروسي فلاديمير بوتشكوف المناوب في مكان الكارثة.