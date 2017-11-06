 بينهم طفل…«6» قتلى بانفجار بمبنى سكني في روسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بينهم طفل…«6» قتلى بانفجار بمبنى سكني في روسيا

بينهم طفل…«6» قتلى بانفجار بمبنى سكني في روسيا
المناطق_وكالات

أدى انفجار للغاز المنزلي في أحد المباني السكنية في مدينة إيجيفسك جنوب غربي روسيا أمس إلى انهيار واجهة المبنى في طوابقه التسعة ومقتل 6 أشخاص، حسب البيانات الأولية لوزارة الطوارئ.

وذكرت الوزارة أن الانفجار وقع بعد ظهر أمس الخميس لإيجيفسك عاصمة جمهورية أودمورتيا، وأودى بحياة 6 أشخاص بينهم طفل واحد، مؤكدة أن الانفجار ناجم عن تسرب للغاز المنزلي في المبنى المنكوب، حسبما ذكرت اليوم الجمعة قناة “روسيا اليوم”.

ورجح بيوتر فومين، رئيس فرع وزارة الطوارئ في جمهورية أودمورتيا، أن يتراوح عدد السكان الذي كانوا متواجدين في جزء المبنى الذي أتي عليه الدمار بين 10 و15 شخصاً.

ولا تزال فرق الإنقاذ والإطفاء في مكان الحادث، بإشراف مباشر من وزير الطوارئ الروسي فلاديمير بوتشكوف المناوب في مكان الكارثة.

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