 الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بإدانة عمليات التهجير القسري في تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بإدانة عمليات التهجير القسري في تعز

الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بإدانة عمليات التهجير القسري في تعز
المناطق_وكالات

دان وزير الإدارة المحلية اليمني- رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، عمليات لتهجير القسري الجماعي الي تمارسه الميلشيا الانقلابية ضد سكان مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، عبر إجبارهم على الخروج من منازلهم بقوة السلاح وزرع الألغام في محيط هذه المنازل ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

ودعا الوزير فتح في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية، المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك إلى إدانة تصرفات المليشيات الانقلابية وانتهاكاتها اليومية بحق أبناء محافظة تعز وغيرها من محافظات الجمهورية.

وطلب رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني من ماكغولدريك زيارة محافظة تعز والاطلاع على جرائم المليشيات الانقلابية اليومية بحق الأطفال والنساء والمدنيين وتهجير السكان بقوة السلاح، ورفع تقارير إلى المنظمات الحقوقية ومجلس الأمن بصورة مستعجلة عن معاناة أبناء المحافظة من جرائم المليشيات الانقلابية.

واعتبر فتح أن صمت المنسق الأممي والمنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة أمر غير مقبول، لافتاً إلى أن السكوت تجاه هذه التصرفات يشكك في مصداقية وحيادية المنظمات الحقوقية الأممية.

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