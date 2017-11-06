 عليك بهذه الأسلحة لمواجهة نزلات البرد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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عليك بهذه الأسلحة لمواجهة نزلات البرد

عليك بهذه الأسلحة لمواجهة نزلات البرد
المناطق- وكالات

مع انخفاض درجات الحرارة في فصلي الخريف والشتاء تكثر الإصابة بنزلات البرد، ويعاني المرء من زكام وآلام بالحلق وسعال وحمى. ويمكن مواجهة هذه الأعراض بواسطة الأسلحة التالية.

الزكام
قالت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية إن بخاخ الأنف يساعد على فتح الأنف لعملية التنفس مرة أخرى، كما أنه يساعد على تهوية القنوات السمعية، ولكن لا يجوز استخدامه لفترات طويلة تجنباً لتأثير التعود عليه.

ويتعين على مرضى القلب توخي الحذر، حيث أن بعض البخاخات تعمل على ارتفاع ضغط الدم. وتمثل قطرة من المحلول الملحي (ملعقة كبيرة من ملح الطعام على لتر من الماء) بديلاً لمواجهة الزكام.

التهاب الحلق
لعلاج التهاب الحلق توجد أقراص استحلاب أو بخاخ للعمل على تخدير الطبقة السطحية للحلق لفترة وجيزة. وفي حال اشتداد الأعراض تنصح الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة باللجوء إلى المسكنات المحتوية على المواد الفعالة الإيبوبروفين والباراسيتامول، والتي يُنصح بتعاطيها بشكل منتظم خلال أيام الإصابة.

ويساعد بونبون المريمية على ترطيب الحلق. وتعد الغرغرة بمحلول ملحي (1/4 ملعقة صغيرة من الملح على كوب من الماء) وصفة منزلية فعالة لمحاربة التهاب الحلق.

السعال
غالباُ ما يزول السعال من تلقاء نفسه وبدون أدوية بعد أسبوعين أو ثلاثة. وهناك بعض الأعشاب، التي لها تأثير مهدئ، مثل الزعتر واللبلاب. ولا يجوز استخدام مهدئات السعال إلا في النوبات الشديدة خلال الليل.

الحمى
يمكن مواجهة الحمى بواسطة الأدوية المحتوية على الباراسيتامول أو الإيبوبروفين. وترى الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة أن الحمى الخفيفة والمتوسطة لا يلزم بالضرورة خفضها بواسطة الأدوية؛ حيث يمكن خفضها بواسطة كمادات باطن الساق.

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