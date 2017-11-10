 الرئيس الفرنسي لولي العهد: سعيد أنكم قبلتم تخصيص لي بعض الوقت لمقابلتكم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الرئيس الفرنسي لولي العهد: سعيد أنكم قبلتم تخصيص لي بعض الوقت لمقابلتكم

المناطق - الرياض

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سعادته لمقابلة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وقال له “أنا سعيد أنكم قبلتم أن تخصصوا لي بعض الوقت لمقابلتكم”.

جاء ذلك خلال زيارته للمملكة أمس، فيما استعرضا خلال اجتماع مشترك العلاقات السعودية الفرنسية، والشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين، وبحث الفرص لمواصلة تطوير التعاون الثنائي ضمن رؤية المملكة 2030.

وبحث الاجتماع مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة، بما فيها التنسيق المشترك تجاه مكافحة الإرهاب.

ومن ناحية أخرى، عبّر الرئيس الفرنسي عن استنكار بلاده لاستهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية مدينة الرياض بصاروخ باليستي ، مؤكدًا وقوف فرنسا وتضامنها مع المملكة.

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