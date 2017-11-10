أغلب الأميركيين ضد قرعة الـ”جرين كارد” للمهاجرين

أظهر استطلاع أن أغلب الأمريكيين يعارضون استخدام نظام القرعة لمنح مهاجرين إقامة دائمة “غرين كارد” في الولايات المتحدة لكن أغلبهم يؤيد السماح لهم بالحصول على البطاقة الخضراء عبر رعاية شركات.

وجاء في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة رويترز/إبسوس ونشر الخميس أن 25 في المئة فقط من المشاركين يؤيدون السماح للمهاجرين بالحصول على إقامة دائمة عبر نظام القرعة فيما يعارض ذلك 60 في المئة.

ونظام قرعة البطاقة الخضراء والذي يدعى أيضا برنامج “التنوع في التأشيرات” يهدف إلى تنويع المهاجرين الوافدين للولايات المتحدة من خلال طرح 50 ألف تأشيرة هجرة كل عام لمواطني دول لا ترسل الكثير من الناس للولايات المتحدة.

وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس على إلغاء قرعة تنويع التأشيرات التي تعرضت لانتقادات لإمكانية التحايل فيها واحتمال تشكيلها تهديدا للأمن القومي.

وأظهر الاستطلاع تأييد 70 بالمئة للسماح للأزواج والزوجات الأجانب لمواطنين أميركيين بالحصول على إقامات دائمة كما يؤيد 61 في المئة السماح للمهاجرين بالحصول عليها عبر العمل لصالح شركات ومؤسسات أميركية.