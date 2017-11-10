زوار “صيف وشط” يسجلون رسائل المحبة والشكر للمرابطين بالحد الجنوبي

ساهم المهرجان العائلي “صيف وشط” الذي أطلقته لجنة إشراق للتنمية الاجتماعية في جنوب الخبر في تفعيل المسئولية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية بمشاركتهم في دعم المرابطين بالحد الجنوبي من خلال تخصيص برنامج لهذه الفئة الغالية وأسرهم الذين تفاعلوا مع المهرجان بالحضور والمشاركة بفعالياته ، فيما سجل العديد من الزوار رسائل المحبة والولاء للقيادة الرشيدة ورسائل الشكر والعرفان لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي حيث حظي المهرجان باستضافة مجموعة من أسر الشهداء والمرابطين دعما وتقديرا لهم .

وأفاد رئيس مجلس إدارة لجنة إشراق فهد بن فرج الخالدي أن المهرجان العائلي “صيف وشط” جذب أهالي المنطقة الشرقية للاستفادة من فعالياته المتنوعة التي انطلقت من الاسبوع الماضي على شاطئ الفخامة بالخبر في أجواء بحرية جميلة وبرامج ترفيهية وتوعوية وتثقيفية وألعاب تقنية ورياضية للكبار والصغار من العائلات ويختتم فعالياته غدا السبت ، مبينا أن اللجنة حرصت على تفعيل رسالتها الاجتماعية من خلال اطلاق هذه المهرجان الذي تضمن مبادرة وطنية تجاه المرابطين بالحد الجنوبي من الجنود البواسل بتخصيص ركن لمكتب “وفاء” الذي يعنى بأسر الشهداء في إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية واستضافة وتكريم أسرهم وأبنائهم إضافة إلى تسجيل رسائل محبة وشكر من الزوار للمرابطين بالحد الجنوبي وللقيادة الرشيدة .

وأكد المدير التنفيذي لمهرجان “صيف وشط” غازي الحربي على أن المهرجان حقق نتائجا ايجاببة متميزة في تقوية الروابط الأسرية وتوعية أفرادها من خلال الفعاليات المصاحبه التي تضمنت نخبة من من المحاضرات التثقيفية بمجالات حياتية متنوعة وكذلك مشاركة عدد من الجمعيات الخيرية الصحية التي قدمت خدماتها للزوار ، مضيفا أن هناك إقبالا كبيرا من الزوار على هذه الأركان التوعوية وعلى المعرض الفني الذي شهد تواجد مجموعة من الفنانيين التشكيليين وكذلك على المعرض التراثي والجلسات البحرية التي أعطت خصوصية للأسر على شاطئ الفخامة بالخبر .