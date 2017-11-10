هيا السنيدي: قطاع المعارض سيوفر آلاف الوظائف للشبان والفتيات

اكدت هيا السنيدي عضو اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض و المؤتمرات ان المعارض والمؤتمرات من أهم الأدوات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقد اهتمت كثير من الدول بتنميتها من خلال تطوير العناصر المرتبطة بها ومنها تطوير البيئة التنظيمية والإجراءات الحكومية، وتطوير القدرات البشرية والتسويقية، وكذلك تطوير الفنادق ومنشآت المعارض والمؤتمرات.

واشارت الى ان السنوات الخمس القادمة ستشهد توفير نحو 100 ألف وظيفة للشبان والفتيات السعوديين العاملين في هذا القطاع الحيوي، الذي يعد أحد الروافد الأصيلة للسياحة، ويجذب استثمارات تتجاوز الـ 10 مليارات ريال سنوياً، مؤكدة أن القطاع سيكون أحد المرتكزات الأساسية لتنويع مصادر الدخل في رؤية 2030 ومع توجه الدولة لرفع مصادرها غير النفطية.

وقد اكتسب هذا النوع من النشاط مسميات مختلفة منها “سوق المعارض والمؤتمرات”، و”صناعة الاجتماعات”، و”فعاليات الأعمال”، و “سياحة الأعمال” وذلك بهدف وضعها في إطار محدد يسهل التعامل مع عناصرها وتطويرها وتسويقها. كما استحدثت الجمعيات المتخصصة فيها، وازدادت الاستثمارات في الشركات المنظمة لها، وتنامى عدد العاملين فيها، حتى أصبحت مصدراً اقتصادياً مهماً، وصناعة متخصصة لها كيانها، كما انها تجْلب المعارض والمؤتمرات منافعاً إيجابية متنوعةمنها اقتصادية وسياحية وثقافية ومعرفية واجتماعية

ولفتت السنيدي إلى أن سوق المعارض والمؤتمرات يشهد نمواً ملحوظاً، ومتصاعداً ويعود ذلك إلى النهضة الاقتصادية والحضارية التي تشهدها المنطقة، وتوفر المرافق والخدمات، والبنية التحتية المناسبة حيث تمتلك المملكة اقتصاداً قوياً، ومتنامياً، وهو يعدّ من أفضل اقتصاديات دول الشرق الأوسط، وبالتالي لا بد أن يواكب ذلك نمواً كبيراً في قطاع المعارض والمؤتمرات بسبب تقاطع هذا القطاع مع جميع القطاعات الاقتصادية كما ان المملكة تحتضن نسبة كبيرة من حجم الاستثمارات الموجهة لتعزيز صناعة المؤتمرات والمعارض التي تؤهلها للمنافسة في هذه الصناعة الرائدة، بالإضافة إلى المقوِّمات الأخرى التي تزخر بها مدن المملكة

واشارت الى ان هناك اقبال من المستثمرين في المشاركة بصناعة المؤتمرات والمعارض في المملكة وخصوصا ان المرأة السعودية حيث وجدت قطاع المعارض فرصة للاستثمار فيها والعمل على توظيف السعوديات في هذا المجال وتوفير المئات من الوظائف المباشرة وغير المباشرة بمعدل يصل إلى 20 ألف وظيفة سنوياً، مشيرة إلى أن الإحصاءات تؤكد تحقيق القطاع عوائد اقتصادية ضخمة بلغت 10 مليارات ريال خلال 2016، فيما ذكر تقرير المجلس الدولي المشترك لصناعة الاجتماعات أن المملكة استثمرت أكثر من 6 مليارات ريال في صناعة المؤتمرات حتى 2020، كما جرى الترخيص 8758 فعالية أعمال، حضرها نحو 5 ملايين زائر العام الماضي، إذ إن 15% من إجمالي الرحلات السياحية في المملكة كانت بهدف حضور فعاليات الأعمال.