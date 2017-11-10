 القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده
واس - الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده .
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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