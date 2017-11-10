ختام مسابقة اخسر تكسب بالطائف

ضمن مساهمات ديوانية الشباب التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالطائف

وبحضور المساعد الطبي لمدير الشئون الصحية بالطائف الدكتور احمد الزايدي

وعدد من اعضاء ورواد ديوانية الشباب

اختتمت مساء يوم الاربعاء 19 / 2 / 1439 مسابقة اخسر تربح الصحية.

والتي تمحورت فكرة اقامتها على تعويض الفائزين في مسابقة فقدان الوزن بما يعادل جرام ذهب عن كل كيلو غرام يتم خسارته من اوزانهم.

حيث جاءت نتائجها على النحو التالي

المركز الاول / محمد منصور الأسمري ١٣.١ كلجم

المركز الثاني / محمد صالح الحصيني ٩.٠٥ كلجم

المركز الثالث / عبدالرحمن حسن عطيه ٨.٦٥ كلجم

وفي نهاية الحفل كرم مساعد المدير الطبي الدكتور الزايدي ورئيس ديوانية الشباب الشيخ علي النمري الفائزين الثلاثة وفريق العمل القائم على المسابقة .

وقد صرح الشيخ علي النمري ان هذه المسابقه تاتي اكمالاً لما تقوم به الديوانية من حث الشباب على ممارسة الرياضة النافعة مقدماً جزيل شكره لشركة وسام الجنوب للذهب والمجوهرات التي قامت برعاية هذه المسابقة