 ختام مسابقة اخسر تكسب بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ختام مسابقة اخسر تكسب بالطائف القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده هيا السنيدي: قطاع المعارض سيوفر آلاف الوظائف للشبان والفتيات جامعة الإمام تنظم برنامجا لكشف خطر وإرهاب تنظيم “الإخوان” زوار “صيف وشط” يسجلون رسائل المحبة والشكر للمرابطين بالحد الجنوبي استبيان ميداني لهزة النماص لرصد الأضرار الناجمة العيسى: سنُخرج موظفي الجامعات من نظام “الخدمة المدنية” و”المالية”.. ومعايير جديدة صارمة لقبول المعلمين هذه اللغة “غير المتوقعة” علمها لأولادك.. أثرياء العالم يحرصون عليها الرئيس الفرنسي لولي العهد: سعيد أنكم قبلتم تخصيص لي بعض الوقت لمقابلتكم أغلب الأميركيين ضد قرعة الـ”جرين كارد” للمهاجرين غوطة دمشق على أعتاب “كارثة محققة” عليك بهذه الأسلحة لمواجهة نزلات البرد

ختام مسابقة اخسر تكسب بالطائف

ختام مسابقة اخسر تكسب بالطائف
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

ضمن مساهمات ديوانية الشباب التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالطائف
وبحضور المساعد الطبي لمدير الشئون  الصحية بالطائف  الدكتور احمد الزايدي
وعدد من اعضاء ورواد ديوانية الشباب
اختتمت مساء يوم الاربعاء 19 / 2 / 1439 مسابقة اخسر تربح الصحية.
والتي تمحورت فكرة اقامتها على تعويض الفائزين في مسابقة فقدان الوزن بما يعادل جرام ذهب عن كل كيلو غرام يتم خسارته من اوزانهم.
حيث جاءت نتائجها على النحو التالي
المركز الاول / محمد منصور الأسمري  ١٣.١ كلجم
المركز الثاني / محمد صالح الحصيني  ٩.٠٥ كلجم
المركز الثالث / عبدالرحمن حسن عطيه  ٨.٦٥ كلجم
وفي نهاية الحفل كرم مساعد المدير الطبي الدكتور الزايدي  ورئيس ديوانية الشباب الشيخ علي النمري الفائزين الثلاثة وفريق العمل القائم على المسابقة .
وقد صرح الشيخ علي النمري ان هذه المسابقه تاتي اكمالاً لما تقوم به الديوانية من حث الشباب على ممارسة الرياضة النافعة مقدماً جزيل شكره لشركة وسام الجنوب للذهب والمجوهرات التي قامت برعاية هذه المسابقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>