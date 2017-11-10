إستقبال وتوديع 104,832 معتمر من غرة صفر .. أنعقاد الإجتماع اللجنة التنفيذية للعمرة والحج بالشركة السعودية للخدمات الأرضية

عقدت اللجنة التنفيذية للعمرة والحج بالشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الوطنية الرائدة في تقديم المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية، إجتماعها الأول يوم 5 نوفمبر 2017 م بمبنى الإدارة العامة بجدة لمناقشة الخطط الموضوعة والأليات المتبعة برئاسة الرئيس التنفيذي المهندس عمر بن محمد نجار وبحضور نواب الرئيس وكبار الإداريين التنفيذيين، حيث بدء موسم العمرة من غرة صفر لهذا العام ويستمر إلى يوم 15 شوال، وبنهاية يوم الأربعاء 19 صفر لعام 1439هـ، بلغ وصول ومغادرة، قرابة 104,832 معتمر بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على متن 489 رحلة دولية.

وتم خلال الإجتماع مناقشة خطط موسم العمرة مع فريق العمل للتأكد من جاهزيتها قبل 20 نوفمبر 2017م، لتغطية احتياجات التشغيل، وتوفير أعداد القوى العاملة اللازمة لتغطية موسم العمرة وتدريبهم لتقديم أرقى خدمات المناولة الأرضية للمسافرين ولضيوف وزوار الحرمين الشريفين.

وبين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية المهندس عمر بن محمد نجار: “بأنه بفضل من الله تخطو الشركة السعودية للخدمات الأرضية خٌطا ثابتة نحو تقديم خدمات المناولة الأرضية بمعايير عالمية مراعية بذلك المستويات العالية في الأمن والسلامة والجودة ولانكتفي بهذا القدر، بل نسعى جاهدين لتحقيق مزيداً من الإنجازات في خدمات المناولة الأرضية في جميع الأوقات”.

وأضاف قائلاً: ” تم وضع الخطط التشغيلية والإستراتيجيات المبنية على أسس مدروسة لإستقبال ضيوف الحرمين الشريفين المعتمرين وتوديعهم بكل أريحية، وتسهيل جميع إجراءاتهم وفق الأنظمة المتبعة، حيث أن موظفي الشركة السعودية للخدمات الأرضية يملكون الخبرات المميزة في خدمة المسافرين وضيوف وزوار الحرمين الشريفين، ودائماً ما يُقدم الموظف أفضل مالديه وهذا نابع من ولائهم وحرصهم على رضا المسافرين، فلهم منا كل الشكر والتقدير على مايقدموه وعملهم لمواصلة نجاحات الشركة”.