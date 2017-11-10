 جامعي يفاجيء معلمه بعد ١٥ عاماً بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جامعي يفاجيء معلمه بعد ١٥ عاماً بمكة

جامعي يفاجيء معلمه بعد ١٥ عاماً بمكة
المناطق - مكة - عادل الزهراني

في صورة من صور الوفاء، شقّ طالب جامعي الصفوف، حاملاً هدية مغلفة، ليصعد المنصة مستقبلاً معلمه بالأحضان مقبلاً رأسه في صورة من أروع صور الوفاء والعرفان من طالب أدرك معنى المعلم الذي يعتبر الأب والمربي والموجه والقدوة.
ولازال الطالب الجامعي علي السيحاني يحتفظ بالوفاء لمعلمه الذي قام بتدريسه في الصف الأول الإبتدائي قبل نحو ١٥ عاماً
كانت هذه الأحداث بمناسبة احتفاء منسوبو مدرسة زيد الخير الابتدائية بمكة المكرمة بتكريم قائد المدرسة المتقاعد حجب بن ردن العصيمي الذي خدم في مجال التربية والتعليم أكثر من ٢٩ عاما معلما ثم وكيلا ثم قائدا.

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