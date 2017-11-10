 القيادة تهنئ رئيس جمهورية أنغولا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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القيادة تهنئ رئيس جمهورية أنغولا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية أنغولا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده
واس - الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس جواو مانويل غونكالفس لورينسو رئيس جمهورية أنغولا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده .
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ، ولحكومة وشعب جمهورية أنغولا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس جواو مانويل غونكالفس لورينسو رئيس جمهورية أنغولا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده .
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، ولحكومة وشعب جمهورية أنغولا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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