صحة تبوك تقدم خدمة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية في الجوامع والمراكز التجارية

تواصل صحة تبوك تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية حيث تم تأمين اللقاح بجميع المراكز الصحية وتستهدف الحملة الاطفال اقل من ٥ أعوام وكبار السن

والمصابين بالامراض المزمنة مثل السكرى والربو وامراض القلب امراض نقص المناعة وكذلك الأورام وتم استهداف العاملين في المديريات العامة بالمنطقة والدوائر الحكومية

والمولات التجارية وكذلك الجوامع الكبيرة

وذلك بغرض تطعيم جميع المستهدفين بالحملة من المواطنين والمقيمين من اجل حمايتهم من مرض الانفلونزا الموسمية