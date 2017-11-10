اختتام برنامج “السائق المحترف” في إدارة تعليم تبوك ومكاتب التعليم

اختتمت الشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل «سيتكو» تحت إشراف وزارة التعليم البرنامج التدريبي التوعوي لسائقي الحافلات المدرسية لكافة المراحل التعليمية ، بعنوان “السائق المحترف” لسائقي الحافلات المدرسية في مدينة تبوك ومحافظات منطقة تبوك والذي انطلق قبل إسبوعين من مدينة تبوك ثم نفذ في تيماء، حقل، البدع، ضباء، الوجه وأملج حيث تناول البرنامج التدريبي أهم اشتراطات السلامة أثناء النقل المدرسي من البيت وإلى المدارس.

واشتمل البرنامج التدريبي على إجراءات الأمن والسلامة أثناء النقل المدرسي للطلاب والتي تستهدف الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب والطالبات، بالتركيز على معايير وأسس القيادة السليمة الى جانب التأكد من اشتراطات السلامة فيما يخص الحافلات وقدرة السائقين على القيادة الآمنة.

وشهدت الدورة تفاعلاً بين المدرب وسائقي الحافلات ، حيث دارت التساؤلات والاستفسارات حول أهم النقاط الرئيسية التي تمكنهم من إتمام عملهم بأسلوب آمن وعلمي لا يتعارض مع السلامة العامة أو يخالف القوانين المرورية .