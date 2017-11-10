وفد أهالي القصيم يقدمون واجب العزاء والمواساة للأمير مقرن بن عبدالعزيز في وفاة نجله منصور

قدم وفد من أهالي منطقة القصيم واجب العزاء والمواساة اليوم في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير بعد المصاب الجلل أثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقل سموه مع عدد من مسؤولي منطقة عسير ـ رحمهم الله ـ .

حيث توجه الوفد إلى منطقة الرياض لتقديم واجب العزاء نيابة عن أهالي منطقة القصيم في الفقيد الذي يعتبر أحد رجالات الوطن والإحسان والعمل , رافعين العزاء والمواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز , وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع , ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية , ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ـ حفظهم الله ـ , ومقدمين خالص عزاءهم ومواساتهم بأسمهم ونيابة عن أهالي القصيم أجمع لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ .

وأكد وفد أهالي القصيم بأن الأمير منصور ومن معه من مرافقين هم أبناء هذا الوطن المخلصين والذين أوفوا بأعمالهم وإخلاصهم , وأن اللحمة الوطنية التي تربى عليها أبناء هذا الوطن وجعلته منهجاً لها بتلاحمها في السراء والضراء تجعل من أبناء المملكة سداً منيعاً ودرعاً حصيناً بتكاتفهم , مشيرين إلى أن سمو الأمير منصور بن مقرن رحمة الله قدم إلى ربه وهو بار بوطنه , قائماً بعمله , مخلصاً لمليكه , مساهماً بجهده ومتابعته الدائمة لكل ما يهم منطقة عسير والتي قدم لها الكثير خلال فترة تكليفه نائباً لها , وأكد وفد أهالي القصيم بأن سموه رحمة الله كان يمتلك حساً وطنياً رفيعاً أنعكس على منطقة عسير التي كانت له وطناً كبيراً بقلبه الذي أحبها وأحبته وبذله الدائم لها ولأهلها بعطاء عظيم , داعين المولى عز وجل أن يتغمد الأمير منصور بن مقرن ومن معه من مرافقين في واسع رحمته وأن يدخلهم المولى فسيح جناته مع الشهداء والصالحين.