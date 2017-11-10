 وفد أهالي القصيم يقدمون واجب العزاء والمواساة للأمير مقرن بن عبدالعزيز في وفاة نجله منصور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وفد أهالي القصيم يقدمون واجب العزاء والمواساة للأمير مقرن بن عبدالعزيز في وفاة نجله منصور القيادة المركزية الأمريكية: إيران زودت الحوثيين بالقدرات لاستهداف المملكة بالصاروخ الباليستي اختتام برنامج “السائق المحترف” في إدارة تعليم تبوك ومكاتب التعليم صحة تبوك تقدم خدمة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية في الجوامع والمراكز التجارية أمير عسير يتلقى التعازي في وفاة الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه الأحد القادم مدني أبها يباشر حريقاً اندلع في أعشاب يابسة وشجيرات بمساحة 100,000متر مربع بموقع جبلي تابع لمركز طبب إمام وخطيب المسجد الحرام : إن التكريم الذي امتن الله به على بني آدم يستوجب شكره سبحانه وتعالى على هذه النعم القيادة تهنئ رئيس جمهورية أنغولا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده إمام وخطيب المسجد النبوي : فوقَ مرتَبَة الشُّكر على النِّعَم الشُّكرُ على المصائِب والشُّرور وأهلُ هذه المنزِلة أولُ من يُدعَى لدخولِ الجنة جامعي يفاجيء معلمه بعد ١٥ عاماً بمكة إستقبال وتوديع 104,832 معتمر من غرة صفر .. أنعقاد الإجتماع اللجنة التنفيذية للعمرة والحج بالشركة السعودية للخدمات الأرضية ختام مسابقة اخسر تكسب بالطائف

وفد أهالي القصيم يقدمون واجب العزاء والمواساة للأمير مقرن بن عبدالعزيز في وفاة نجله منصور

وفد أهالي القصيم يقدمون واجب العزاء والمواساة للأمير مقرن بن عبدالعزيز في وفاة نجله منصور
المناطق - بريدة

قدم وفد من أهالي منطقة القصيم واجب العزاء والمواساة اليوم في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير بعد المصاب الجلل أثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقل سموه مع عدد من مسؤولي منطقة عسير ـ رحمهم الله ـ .

حيث توجه الوفد إلى منطقة الرياض لتقديم واجب العزاء نيابة عن أهالي منطقة القصيم في الفقيد الذي يعتبر أحد رجالات الوطن والإحسان والعمل , رافعين العزاء والمواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز , وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع , ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية , ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ـ حفظهم الله ـ , ومقدمين خالص عزاءهم ومواساتهم بأسمهم ونيابة عن أهالي القصيم أجمع لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ .

وأكد وفد أهالي القصيم بأن الأمير منصور ومن معه من مرافقين هم أبناء هذا الوطن المخلصين والذين أوفوا بأعمالهم وإخلاصهم , وأن اللحمة الوطنية التي تربى عليها أبناء هذا الوطن وجعلته منهجاً لها بتلاحمها في السراء والضراء تجعل من أبناء المملكة سداً منيعاً ودرعاً حصيناً بتكاتفهم , مشيرين إلى أن سمو الأمير منصور بن مقرن رحمة الله قدم إلى ربه وهو بار بوطنه , قائماً بعمله , مخلصاً لمليكه , مساهماً بجهده ومتابعته الدائمة لكل ما يهم منطقة عسير والتي قدم لها الكثير خلال فترة تكليفه نائباً لها , وأكد وفد أهالي القصيم بأن سموه رحمة الله كان يمتلك حساً وطنياً رفيعاً أنعكس على منطقة عسير التي كانت له وطناً كبيراً بقلبه الذي أحبها وأحبته وبذله الدائم لها ولأهلها بعطاء عظيم , داعين المولى عز وجل أن يتغمد الأمير منصور بن مقرن ومن معه من مرافقين في واسع رحمته وأن يدخلهم المولى فسيح جناته مع الشهداء والصالحين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>