 تأهيل  ” ٦٣ ” مرشداً صحياً بـ ” تعليم الليث “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تأهيل  ” ٦٣ ” مرشداً صحياً بـ ” تعليم الليث “

تأهيل  ” ٦٣ ” مرشداً صحياً بـ ” تعليم الليث “
المناطق - مكة - عادل الزهراني

أنهى قسم الشؤون الصحية  المدرسية بإدارة التعليم في محافظة الليث تنفيذ مبادرة 3×4 لتعزيز الصحة المدرسية ، من خلال تأهيل (٦٣) مرشداً صحياً على مستوى إدارة التعليم ، ومكاتب التعليم التابعة لها ، للقيام بأعمال الإرشاد الصحي في مدارسهم خلال سير العام الدراسي الحالي ١٤٣٨هـ / ١٤٣٩هـ ، وأقيمت المبادرة بالشراكة مع قسم الصحة المدرسية بمستشفى الليث العام ، وإدارة  الأمن والسلامة المدرسية وقسم خدمات الطلاب ( شعبة المقاصف المدرسية ) .

واشتمل البرنامج  على شرح طرق الأمن والسلامة داخل البيئة المدرسية ، وطرق الوقاية من الأمراض المعدية ، و برامج ومبادرات الصحة المدرسية،  ونشر التوعية الصحية ، كما ركزت الدورة على دور المرشد الصحي والمدارس في التنسيق والمشاركة لتنفيذ خطة الصحة العامة داخل المدرسة ، و العناية بالمقاصف المدرسية وتطبيق الاشتراطات الصحية عليها .

واختتم البرنامج برعاية المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي ، وبحضور رئيس قسم الشؤون الصحية المدرسية الدكتور عاتق بن صالح الزنبحي .
وأكد ” السوادي  ” للمرشدين الصحيين ، حرص إدارة التعليم على إيجاد بيئة مدرسية مناسبة وتوفير أجواء تعليمية صحية ملائمة لجميع فئات المجتمع المدرسية ، ونشر التوعية الصحية بأهمية الوقاية من الأمراض المعدية وتطبيق إجراءات الصحة العامة لمنسوبي المدرسة والطلاب.

كما دشن ” السوادي ” منصة الشؤون الصحية المدرسية على تويتر للتوعية الصحية .

وعبر عن بالغ شكره وتقديره لرئيس قسم الشؤون الصحية المدرسية الدكتور عاتق بن صالح الزنبحي ، ولمشرفي الشؤون الصحية المدرسية الأستاذ سعيد بن عبدالله المهداوي ، والأستاذ علي بن محمد الحضريتي ، والأستاذ محمد بن سليم الجبيري على ما قاموا به في سبيل إنجاح هذا البرنامج .

من جهته عبر مشرف الشؤون الصحية المدرسية والمشرف على المبادرة الأستاذ علي بن محمد الحضريتي عن وافر شكره وتقديره  لمدير التعليم الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي على رعايته ودعمه وتوجيهه ، وإلى  المساعد للشؤون المدرسية ، على متابعته وتشجيعه الدائم والمتواصل  ، ولشركاء الشؤون الصحية في الميدان ، و لشركاء النجاح الذين أسهموا في نجاح المبادرة وتميزها ، مؤكدا أن هذه المبادرة التدريبية من شأنها تولي الجوانب التربوية في مجال الصحة المدرسية على مستوى المنطقة وتسهيل تنفيذ نشاط الصحة المدرسية في المدارس  ، مهيبا بدور المرشدين الصحيين في نقل الثقافة الصحية داخل المدرسة لتعزيز أثرها على الطلاب .

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