 حرس الحدود ينفي منع صيادي مرسى السهي بـ جازان من الإبحار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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حرس الحدود ينفي منع صيادي مرسى السهي بـ جازان من الإبحار

حرس الحدود ينفي منع صيادي مرسى السهي بـ جازان من الإبحار
المناطق- متابعات

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنّه لا صحة لما تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي حول مزاعم شكوى نسبت لصيادي مرسى السهي بمنطقة جازان، ومنعهم من الإبحار لمدة أسبوعين.
وأوضح أن ما ذكر غير صحيح ولم يتم منع الصيادين من الإبحار، وتمثّلت الإجراءات المتخذة في إبلاغهم بعدم التواجد في مناطق بحرية حدودية محظورة لدواعٍ أمنية.
وأكد على أنه تم التصريح خلال الأسبوعين الماضيين لعدد من الصيادين، الذين أبحروا في مناطق بحرية آمنة، مبيناً أن رجال حرس الحدود حريصون كل الحرص على سلامة الصيادين وأمن الحدود من أي اختراقات أمنية لا قدّر الله، مشدداً على أنه لا تساهل مع من يخالف نظام أمن الحدود.

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