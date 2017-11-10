 وزير البيئة يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة تدشين مشروعات تنموية للمدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزير البيئة يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة تدشين مشروعات تنموية للمدينة المنورة

وزير البيئة يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة تدشين مشروعات تنموية للمدينة المنورة
واس - الرياض

رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، بمناسبة تدشينه مشروعات تنموية في منطقة المدينة المنورة، التي بلغت تكلفتها أكثر من 7 مليارات ريال، ومن ضمنها مشروعات لخدمات المياه ، وأخرى لتحلية المياه ، وثالثة للمؤسسة العامة للحبوب.
وقال معاليه إن هذه المشروعات التنموية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين، نهج دأبت عليه المملكة في تحسين سبل العيش ورفاهية المواطنين وتلمس حاجاتهم، لافتاً إلى أن مشروعات المدينة المنورة تحظى بعناية خاصة كونها تحضتن ثاني الحرمين، ولمكانتها في نفوس المسلمين.
وبين المهندس الفضلي أن المشروعات التي دشنها الملك -أيده الله – لمنظومة البيئة والمياه والزراعة تجاوزت تكلفتها ملياري ريال، موضحا أن من ضمن المشروعات المدشنة خزان مياه شرق المدينة المنورة بسعة 500 ألف م3، الذي يرفع الطاقة التخزينية للمدينة المنورة لتصبح 3 ملايين ونصف م3، ومشروع إنشاء المطحنة الثانية بالمدينة المنورة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 600 طن يوميا، بالإضافة لمشروع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المرحلة الثالثة من نظام نقل مياه ينبع- المدينة المنورة.
ولفت معاليه إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية لمشروعات المياه بوتيرة متسارعة، مشيرا إلى أن هناك 95 مشروعًا بقيمة إجمالية تقارب الثلاثة مليارات ريال يجري تنفيذها حالياً في المدينة المنورة، منها 43 مشروع مياه بقيمة 1480 مليون ريال، و20 مشروع صرف صحي بقيمة 1054 مليون ريا ل، و23 مشروعًا لأعمال التشغيل والصيانة بقيمة 367 مليونًا، إضافة إلى 9 مشروعات لسقيا المياه بقيمة 75 مليون ريال، كما أن الوزارة دشنت مؤخراً مرفأين للصيادين في الرايس والعزيزية في منطقة المدينة المنورة تتسع لنحو 720 مركب صيد.
ودعا الوزير الفضلي الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد عزها ورفعتها وخدمتها للمسلمين ، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لخير البلاد والعباد.

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