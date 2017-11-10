 رئيس الجمهورية اللبنانية يلتقي القائم بأعمال سفارة المملكة في لبنان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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رئيس الجمهورية اللبنانية يلتقي القائم بأعمال سفارة المملكة في لبنان

رئيس الجمهورية اللبنانية يلتقي القائم بأعمال سفارة المملكة في لبنان
واس - بيروت

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في القصر الرئاسي ببعبدا، اليوم ، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان الوزير المفوض وليد بن عبد الله بخاري .
وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة .

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