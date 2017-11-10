الايتام بمركز د. ناصر الرشيد بحائل يشاركون في حملة التشجير الوطنية 

قام الابناء الايتام في مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام بحائل بالمشاركة في حملة التشجير في متنزه مشار وذلك بمساهمة الايتام في المركز من خلال المواقع المخصصة بهذه الحملة.

فيما أشار مدير المركز فهد الثنيان الی أن الايتام بالمركز شاركوا بشكل رئيسي في هذه الحملة مع المواطنين والمتطوعين

مثمنا اهتمام ودعم المدير العام لفرع الوزارة وكل من ساهم وعزز من دور الجهات في مشاركة الايتام .

الی ذلك شكر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح محمد العياد جهود مدير المركز والزملاء القائمين من خلال تنوع البرامج ومشاركة الايتام في هذه المبادرات الوطنية الفعالة والتي لقيت اقبالا واسعا من الجمهور معتبرين ذلك رسالة توعية لطيفة وحضارية للاهتمام بالبيئة