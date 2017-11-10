 أمن الطرق بمركز القوز يقبض على سائق يمني برفقته فتاتين كانت بحوزتهم كمية من مادة ” القات ” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمن الطرق بمركز القوز يقبض على سائق يمني برفقته فتاتين كانت بحوزتهم كمية من مادة ” القات ” قام الابناء الايتام في مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام بحائل بالمشاركة في حملة التشجير في متنزه مشار وذلك بمساهمة الايتام في المركز من خلال المواقع المخصصة بهذه الحملة. فيما أشار مدير المركز فهد الثنيان الی أن الايتام بالمركز شاركوا بشكل رئيسي في هذه الحملة مع المواطنين والمتطوعين مثمنا اهتمام ودعم المدير العام لفرع الوزارة وكل من ساهم وعزز من دور الجهات في مشاركة الايتام . الی ذلك شكر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح محمد العياد جهود مدير المركز والزملاء القائمين من خلال تنوع البرامج ومشاركة الايتام في هذه المبادرات الوطنية الفعالة  والتي لقيت  اقبالا واسعا من الجمهور معتبرين ذلك رسالة توعية لطيفة وحضارية للاهتمام  بالبيئة رئيس الجمهورية اللبنانية يلتقي القائم بأعمال سفارة المملكة في لبنان مسؤول خليجي : الموضوع القطري في المنطقة ثانوي .. هناك أولويات المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: القبض على المطلوبين أمنياً ” محمد العبدالعال و مصطفى السبيتي ” ببلدة تاروت بمحافظة القطيف وزير البيئة يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة تدشين مشروعات تنموية للمدينة المنورة حرس الحدود ينفي منع صيادي مرسى السهي بـ جازان من الإبحار رابطة العالم الإسلامي تتلقى استنكارَ الهيئات الإسلامية وغير الإسلامية للممارسات الإيرانية في المنطقة تأهيل  ” ٦٣ ” مرشداً صحياً بـ ” تعليم الليث “ وفد أهالي القصيم يقدمون واجب العزاء والمواساة للأمير مقرن بن عبدالعزيز في وفاة نجله منصور القيادة المركزية الأمريكية: إيران زودت الحوثيين بالقدرات لاستهداف المملكة بالصاروخ الباليستي اختتام برنامج “السائق المحترف” في إدارة تعليم تبوك ومكاتب التعليم

أمن الطرق بمركز القوز يقبض على سائق يمني برفقته فتاتين كانت بحوزتهم كمية من مادة ” القات ”

أمن الطرق بمركز القوز يقبض على سائق يمني برفقته فتاتين كانت بحوزتهم كمية من مادة ” القات ”
المناطق - متابعات

تمكن رجال أمن الطرق بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة من القبض على سائق من جنسية يمنية برفقته فتاتين كانت بحوزتهم كمية من مادة ” القات ” أخفوها داخل سيارة من نوع بورش .
وكان رجال أمن طريق الساحل جدة – جازان قد اشتبهوا بقائد المركبة أثناء قيامهم بأداء مهامهم ليتم إيقافه وطلب الاثباتات الشخصية وتفتيش السيارة ليعثروا على كمية من مادة القات مخباة داخل السيارة . وتم القبض عليهم وتسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.

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