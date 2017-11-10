 محافظ مؤسسة الحبوب يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين لإنشاء مطحنة المدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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محافظ مؤسسة الحبوب يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين لإنشاء مطحنة المدينة المنورة أمن الطرق بمركز القوز يقبض على سائق يمني برفقته فتاتين كانت بحوزتهم كمية من مادة ” القات ” قام الابناء الايتام في مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام بحائل بالمشاركة في حملة التشجير في متنزه مشار وذلك بمساهمة الايتام في المركز من خلال المواقع المخصصة بهذه الحملة. فيما أشار مدير المركز فهد الثنيان الی أن الايتام بالمركز شاركوا بشكل رئيسي في هذه الحملة مع المواطنين والمتطوعين مثمنا اهتمام ودعم المدير العام لفرع الوزارة وكل من ساهم وعزز من دور الجهات في مشاركة الايتام . الی ذلك شكر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح محمد العياد جهود مدير المركز والزملاء القائمين من خلال تنوع البرامج ومشاركة الايتام في هذه المبادرات الوطنية الفعالة  والتي لقيت  اقبالا واسعا من الجمهور معتبرين ذلك رسالة توعية لطيفة وحضارية للاهتمام  بالبيئة رئيس الجمهورية اللبنانية يلتقي القائم بأعمال سفارة المملكة في لبنان مسؤول خليجي : الموضوع القطري في المنطقة ثانوي .. هناك أولويات المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: القبض على المطلوبين أمنياً ” محمد العبدالعال و مصطفى السبيتي ” ببلدة تاروت بمحافظة القطيف وزير البيئة يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة تدشين مشروعات تنموية للمدينة المنورة حرس الحدود ينفي منع صيادي مرسى السهي بـ جازان من الإبحار رابطة العالم الإسلامي تتلقى استنكارَ الهيئات الإسلامية وغير الإسلامية للممارسات الإيرانية في المنطقة تأهيل  ” ٦٣ ” مرشداً صحياً بـ ” تعليم الليث “ وفد أهالي القصيم يقدمون واجب العزاء والمواساة للأمير مقرن بن عبدالعزيز في وفاة نجله منصور القيادة المركزية الأمريكية: إيران زودت الحوثيين بالقدرات لاستهداف المملكة بالصاروخ الباليستي

محافظ مؤسسة الحبوب يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين لإنشاء مطحنة المدينة المنورة

محافظ مؤسسة الحبوب يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين لإنشاء مطحنة المدينة المنورة
واس - الرياض

رفع معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب رئيس مجلس ادارة شركة المطاحن الرابعة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، بمناسبة تدشين عدد من المشاريع التنموية في منطقة المدينة المنورة، ومن ضمنها مشروع إنشاء المطحنة الثانية بفرع شركة المطاحن الرابعة بالمدينة المنورة.
وأوضح المهندس الفارس أن الهدف من هذا المشروع هو تغطية الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة على منتجات الشركة في المنطقة نتيجة النمو السكاني وزيادة أعداد زوار المسجد النبوي ، وخدمة القطاعات المتعلقة بالصناعات الغذائية من الدقيق ومشتقاته الأخرى في المنطقة.
وبين أن طاقة المطحنة الجديدة تبلغ (600 ) طن قمح يومياً ، فيما بلغت التكلفة الاجمالية للتنفيذ بحدود 174 مليون ريال .

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