محافظ مؤسسة الحبوب يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين لإنشاء مطحنة المدينة المنورة

رفع معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب رئيس مجلس ادارة شركة المطاحن الرابعة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، بمناسبة تدشين عدد من المشاريع التنموية في منطقة المدينة المنورة، ومن ضمنها مشروع إنشاء المطحنة الثانية بفرع شركة المطاحن الرابعة بالمدينة المنورة.

وأوضح المهندس الفارس أن الهدف من هذا المشروع هو تغطية الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة على منتجات الشركة في المنطقة نتيجة النمو السكاني وزيادة أعداد زوار المسجد النبوي ، وخدمة القطاعات المتعلقة بالصناعات الغذائية من الدقيق ومشتقاته الأخرى في المنطقة.

وبين أن طاقة المطحنة الجديدة تبلغ (600 ) طن قمح يومياً ، فيما بلغت التكلفة الاجمالية للتنفيذ بحدود 174 مليون ريال .