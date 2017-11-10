“25”  يتيمة تستفيد من البرامج التثقيفية في حضانة الربوة بالرياض

نظمت دار الحضانة الاجتماعية “فلل الربوة” التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين الأخيرة و ضمن سلسلة البرامج والأنشطة الشهرية للدار اربعة برامج تثقيفية لـ25 مستفيدة من يتيماتها المشمولات بالرعاية لتأهيلهن للحياة الزوجية و الاجتماعية الناجحة مستقبلاً .

وقد تضمنت البرامج التي اقيمت تحت عناوين “كيف اخطط لحياة زوجية ، على قدر حلمك تتسع الأرض ، مهارات التواصل ، المودة والرحمة بين الزوجين ” وقدمها مجموعة من المختصات في مجالات التدريب الاجتماعي والأسري على العديد من الجلسات الحوارية والمحاضرات التي تناقش اسس الحياة الزوجية والتواصل مع الأخرين والقيم والمباديء الإسلامية وتطوير الذات بالإضافة الى بعض الاركان التثقيفية المصاحبة والفقرات الترفيهية والمسابقات الثقافية المنوعة والزيارات الخارجية التي تهدف في مجملها الى اثراء المخزون المعرفي للمتدربات والمساهمة في بناء شخصياتهن وتنمية احساس المسؤولية لديهن.

يُذكر ان دار الحضانة الاجتماعية بالرياض “فلل الربوة” ترعى اكثر من 40 طفلاً وفتاة من فئة الأيتام وتقدم لهم اكثر من 25 برنامجاً شهرياً بالإضافة إلى خدمات الرعاية الأخرى والإيواء .