 علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها “25”  يتيمة تستفيد من البرامج التثقيفية في حضانة الربوة بالرياض محافظ مؤسسة الحبوب يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين لإنشاء مطحنة المدينة المنورة أمن الطرق بمركز القوز يقبض على سائق يمني برفقته فتاتين كانت بحوزتهم كمية من مادة ” القات ” الايتام بمركز د. ناصر الرشيد بحائل يشاركون في حملة التشجير الوطنية  رئيس الجمهورية اللبنانية يلتقي القائم بأعمال سفارة المملكة في لبنان مسؤول خليجي : الموضوع القطري في المنطقة ثانوي .. هناك أولويات المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: القبض على المطلوبين أمنياً ” محمد العبدالعال و مصطفى السبيتي ” ببلدة تاروت بمحافظة القطيف وزير البيئة يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة تدشين مشروعات تنموية للمدينة المنورة حرس الحدود ينفي منع صيادي مرسى السهي بـ جازان من الإبحار رابطة العالم الإسلامي تتلقى استنكارَ الهيئات الإسلامية وغير الإسلامية للممارسات الإيرانية في المنطقة تأهيل  ” ٦٣ ” مرشداً صحياً بـ ” تعليم الليث “

علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها
المناطق - متابعات

اكتشف العلماء طريقة لجعل الخلايا البشرية القديمة أكثر شباباً من خلال تجديدها، ما يمكن أن يحدث تغييراً في كيفية تقدم البشر في العمر.
تجديد خلايا “الشيخوخة”
ووجد باحثون في جامعة إكستر وجامعة برايتون، أن باستطاعتهم تجديد خلايا “الشيخوخة” (الخلايا التي أوقفت دورة نموها الطبيعي) ما أدى إلى انقسامها مرة أخرى، عن طريق تفعيل نوع من الجينات. وأظهرت نتائج التجربة أن خلايا الجلد لم تبد أصغر سنا فقط، ولكنها قامت بالعمليات الحيوية مثل الخلايا الأصغر سنا.
وقالت الباحثة إيفا لاتور: “عندما رأيت تجدد بعض الخلايا لم أصدق ذلك، وكانت الخلايا الأكبر عمرا تبدو مثل الشابة. وكررت التجارب عدة مرات، وفي كل حالة كانت الخلايا الجديدة تجدد شبابها، وأنا متحمسة جدا للآثار المحتملة لهذا البحث”.
جينات “عامل الربط”
ويستند هذا البحث إلى النتائج السابقة التي أظهرت أن جينات “عامل الربط” تتوقف مع تقدم البشر في العمر. ووجد العلماء وسيلة لإعادة تفعيل العملية كيميائيا.
ويقول الباحثون إن هذه النتائج قد تغير طريقة تقدمنا في العمر، على أمل تخفيف المشاكل الجلدية التي تأتي مع الشيخوخة.
كبار السن
ويعد كبار السن أكثر عرضة للسكتات الدماغية وأمراض القلب وغيرها من الأمراض، ولكن مع تجديد الخلايا يمكن أن تنخفض هذه المشاكل.
ويقول قائد فريق البحث، البروفيسور لورنا هاريز: “هذا يدل على أنه عندما تعالج الخلايا الأكبر عمرا بالجزيئات التي تستعيد مستويات عوامل الربط، فإن الخلايا تستعيد بعض ملامح الشباب”.
ويوجد حاجة ماسة للقيام بالمزيد من الأبحاث، وذلك لتحديد الإمكانات الحقيقية لهذا النهج، لمعالجة الآثار السلبية للشيخوخة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>