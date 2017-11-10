 ” نشوة زعم ” لأبناء العبدلي تظفر بكأس دعم خادم الحرمين الشريفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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” نشوة زعم ” لأبناء العبدلي تظفر بكأس دعم خادم الحرمين الشريفين

” نشوة زعم ” لأبناء العبدلي تظفر بكأس دعم خادم الحرمين الشريفين
المناطق - محمد الغبيشي - جدة

كعادة ميدان الفروسية من كل خميس انطلق الحفل الرابع على كأس ودروع دعم خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- ، بحضور الشريف هزاع بن شاكر العبدلي الرئيس التنفيذي والمشرف على النادي وكلاً من معالي الفريق طلال عنقاوي والشريف وجدي الإدريسي والمدير التنفيذي الأستاذ حسن بن محمد سندي وأعضاء شرف النادي.

وقد اتسم السباق بالحماس والندية وجاءت نتائجه كتالي :
الشوط الأول للجواد “عزام”  لمالكه فيصل عبدالله الحربي والخيال حسام السحيمي
الشوط الثاني للجواد “النجم الباتر” لمالكه عاصم بادي الحربي و الخيال متعب المريبض .

الشوط الثالث للجواد ” ستاي أن دكي ” لابناء هلال السلمي والخيال عيد مسعد .

وفي ختام السباق تسلم الفاىزين بالأشواط الثلاثة الدروع كما تسلم الكأس في الشوط الرابع أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي وقد التقطت الصور بهذه المناسبة .

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