 المغرب يمنع أعضاء بعثة الجودو الإسرائيلية من دخول أراضيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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المغرب يمنع أعضاء بعثة الجودو الإسرائيلية من دخول أراضيه

المغرب يمنع أعضاء بعثة الجودو الإسرائيلية من دخول أراضيه
المناطق - وكالات

رفض المغرب منح أعضاء البعثة الإسرائيلية تأشيرات إلى بطولة العالم للجودو، وذلك بعد عدم إرسال منظمي البطولة في البلد المضيف، تأشيرات الدخول لأفراد البعثة، بحسب مصادر إسرائيلية.

وحسبما نقلته الصحافة الإسرائيلية، فإن المصارع أوري ساسون (برونزية أولمبياد ريو 2016)، غادر إسرائيل، الأربعاء، متوجها إلى ميونيخ، لكنه لم يتمكن من التوجه إلى المغرب، نظرا لعدم حصوله على رسالة تأكيد رسمية من الجهة المنظمة كشرط لحصوله على التأشيرة.

وذكرت المصادر أنه وبعد انتظار طويل أدرك أعضاء الوفد الإسرائيلي أنهم لن يتمكنوا من السفر إلى المغرب لأن المنظمين لم يرسلوا لهم تأشيرات دخول وإنه “على ما يبدو أن الأمر عمدا حتى لا يسمح لهم بالتنافس”.

وأشار المصدر إلى أن هذا الرفض يأتي بعد أن جرت مقاطعة الرياضيين الإسرائيليين ومنعهم من الظهور مع العلم الإسرائيلي في مسابقة “غراند سلام” التي عقدت قبل أسبوعين في أبوظبي بالإمارات.

وانطلقت، أمس الخميس، في مدينة مراكش بطولة العالم للجودو، بمشاركة أكثر من 60 رياضيا من 40 دولة، وتختتم فعاليات المسابقة في 11 من الشهر الجاري.

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