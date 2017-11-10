اختطاف مواطن سعودي في لبنان.. ومليون دولار فدية للإفراج عنه

خُطفَ مواطنٌ سعودي يُدعى عبد الشمراوي متزوج من سوريّة بالقرب من منزله في بلدة العقيبة كسروان بمحافظة جبل لبنان.

وتجري قوات الأمن اللبنانية البحث عن الرجل السعودي المختطف بالقرب من منزله في بلدة العقيبة كسروان بمحافظة جبل لبنان.

وذكرت صحيفة النهار اللبنانية، أن قوات الآن تجري البحث عن السعودي المختطف بعد بلاغ تقدمت به زوجة المختطف.

قال مصدر أمني لبناني إن زوجة الرجل اتصلت بقوى الأمن اليوم وقدمت بلاغًا عن اختفاء زوجها، مشيرا إلى أن التحريات مستمرة لاكتشاف مكان الرجل.

وقالت مصادر إعلامية لبنانية، إن عائلة المواطن السعودي تلقّت اتصالا يطالب بمبلغ مليون دولار لإطلاق سراحه.

و قال وزير الداخلية اللبناني : نتابع قضية # خطف مواطن سعودي ولن نسمح باستغلال الأزمة السياسية لتعكير الأجواء. فسلامة وأمن مواطني السعودية وجميع الرعايا العرب والأجانب أولوية لسلطات لبنان مؤسساته، والعبث بالأمن والاستقرار خطّ أحمر ممنوع تجاوزه، والأجهزة مستنفرة

وفي وقت سابق طالبت وزارة الخارجية السعودية من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة، ونصحت المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية.