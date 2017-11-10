تقنية جديدة وبسيطة تدعم الواي فاي وتضاعف سرعته

وجد فريق من الباحثين بكلية دارتموث حلا لتحسين قوة الإشارة اللاسلكية وتكثيفها داخل الأبنية والأماكن المغلقة.

ويمكن للتكنولوجيا الجديدة تعزيز إشارات الواي فاي في المكاتب والغرف ودعم الأمن اللاسلكي، حيث تعتمد التقنية على الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج هيكل مغطى برقائق الألمنيوم، يتضمن وضع عاكس على هوائيات جهاز الـ”راوتر” لتوجيه الإشارات اللاسلكية إلى حيث يحتاج المستخدم في شكل حزمة، مما يعزز حماية البيانات ويمنع تشتت الإشارة.

وقال شيا تشو، مساعد بروفيسور في الجامعة، إنه “من خلال استثمار بسيط يبلغ 35 دولارا، يمكن إنشاء عاكس لاسلكي خاص يتفوق على الهوائيات التي تكلف آلاف الدولارات”.

وأنشا فريق البحث برنامج “WiPrint” أُنتج بالطباعة ثلاثية الأبعاد، وبمجرد طباعة النموذج يتم تغطيته برقائق الألومينيوم.

وتساعد هذه الطريقة على تحديد المساحات الداخلية المرغوب فيها ومواقع نقاط الوصول اللاسلكية، وبعد ذلك يقوم العاكس بتكثيف الإشارات اللاسلكية في شكل شعاع.