 تقنية جديدة وبسيطة تدعم الواي فاي وتضاعف سرعته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تقنية جديدة وبسيطة تدعم الواي فاي وتضاعف سرعته 3 جرحى في حادث دهس جنوبي فرنسا اختطاف مواطن سعودي في لبنان.. ومليون دولار فدية للإفراج عنه المغرب يمنع أعضاء بعثة الجودو الإسرائيلية من دخول أراضيه أحد يتعاقد مع الجزائري نبيل نغيز لقيادة الجهاز الفني للفريق الأول جرس “بيغ بن” يعود في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى سفير خادم الحرمين لدى بريطانيا يحتفي بالطلبة المتفوقين والخريجين من الجامعات البريطانية ” نشوة زعم ” لأبناء العبدلي تظفر بكأس دعم خادم الحرمين الشريفين مراحل التوثيق تاريخياً.. من “نقش الصخور” لـ”كاميرات الفيديو” تشافي يستعد لاعتزال كرة القدم ودخول عالم التدريب السياحة تُعزز هوية المملكة التاريخية بـ”الجداريات”.. و”العرضة الشعبية” هيئة السياحة تُحول مركز الملك عبد العزيز التاريخي لـ”متحف متحرك”

تقنية جديدة وبسيطة تدعم الواي فاي وتضاعف سرعته

تقنية جديدة وبسيطة تدعم الواي فاي وتضاعف سرعته
المناطق - الرياض

وجد فريق من الباحثين بكلية دارتموث حلا لتحسين قوة الإشارة اللاسلكية وتكثيفها داخل الأبنية والأماكن المغلقة.

ويمكن للتكنولوجيا الجديدة تعزيز إشارات الواي فاي في المكاتب والغرف ودعم الأمن اللاسلكي، حيث تعتمد التقنية على الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج هيكل مغطى برقائق الألمنيوم، يتضمن وضع عاكس على هوائيات جهاز الـ”راوتر” لتوجيه الإشارات اللاسلكية إلى حيث يحتاج المستخدم في شكل حزمة، مما يعزز حماية البيانات ويمنع تشتت الإشارة.

وقال شيا تشو، مساعد بروفيسور في الجامعة، إنه “من خلال استثمار بسيط يبلغ 35 دولارا، يمكن إنشاء عاكس لاسلكي خاص يتفوق على الهوائيات التي تكلف آلاف الدولارات”.

وأنشا فريق البحث برنامج “WiPrint” أُنتج بالطباعة ثلاثية الأبعاد، وبمجرد طباعة النموذج يتم تغطيته برقائق الألومينيوم.

وتساعد هذه الطريقة على تحديد المساحات الداخلية المرغوب فيها ومواقع نقاط الوصول اللاسلكية، وبعد ذلك يقوم العاكس بتكثيف الإشارات اللاسلكية في شكل شعاع.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>