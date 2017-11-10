 مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية الخليجية يعقد اجتماعه الـ 18 في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية الخليجية يعقد اجتماعه الـ 18 في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة

مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية الخليجية يعقد اجتماعه الـ 18 في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة
المناطق - واس

عقد مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية لليمن أمس اجتماعه الثامن عشر بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ما تم تقديمه من مساعدات إنسانية من قبل دول المجلس خلال الاجتماع الماضي ، ومناقشة المشروعات التي سيتم تنفيذها في اليمن خلال الفترة القادمة، في جميع قطاعات “الغذاء والصحة والتعليم والإيواء”.
واستمع المشاركون في الاجتماع إلى تقرير مفصل عن الوضع الإنساني في اليمن قدمته اللجنة العليا للإغاثة اليمنية وسير العمليات الإغاثية المقدمة من دول المجلس، وما تم تنفيذه في هذا الإطار.
وثمّن وزير التعليم العالي و البحث العلمي اليمني الدكتور حسين باسلمة جهود المكتب التي تقدم في جميع المجالات ، مشيرًا إلى أن هذا الدعم محل التقدير والاحترام الكبيرين من الحكومة والشعب اليمني.
وأشاد باسلمة بنجاح (اللقاء الإنساني رفيع المستوى لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن) ، الذي استضافته الرياض مؤخرًا ، وما نتج عنه من توصيات ، منها اعتماد لامركزية العمل الإغاثي من خلال تقسيم اليمن إلى خمسة مراكز إغاثية لسهولة إيصال المساعدات الإنسانية المقدمة لكافة مناطق اليمن ، وتسهيل العمل أمام المنظمات العاملة في المجال الإغاثي والإنساني.

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