 تحذير: لا تفعل هذا أبدا حين تتناول القهوة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تحذير: لا تفعل هذا أبدا حين تتناول القهوة

تحذير: لا تفعل هذا أبدا حين تتناول القهوة
المناطق - الرياض
شرب القهوة على معدة فارغة يؤدي إلى الكثير من المشكلات والمتاعب، بالإضافة إلى الشعور بالحرقة، كما أن تناول القهوة المحلاة في فترة الصباح قد يكون سببا أساسيا لمشكلات الجهاز الهضمي بسبب تأثيرها على المعدة، بحسب موقع بزنس إنسايدر.

ويحفز تناول القهوة دون طعام المعدة على إنتاج الأحماض، وإذا لم تكن قد أكلت شيئا، فإن الحمض قد يضر بطانة المعدة ويسبب عسر الهضم والحرقة، وهذا ينطبق على القهوة منزوعة الكافيين، أيضا.

وقال الدكتور آدم سيمون، كبير الموظفين في موقع PushDoctor.co.uk، إن هذه العادة يمكن أن تزيد من أعراض القلق، وكذلك زيادة معدل ضربات القلب، والتهيج، وعدم القدرة على التركيز.

وما هو أكثر من ذلك، فإن ذلك قد يغير في إيقاع الساعة البيولوجية الخاصة بك، إذ أن الساعة الداخلية تطلق هرمونا يسمى الكورتيزول عند الاستيقاظ، مما يجعلك تشعر بالنشاط. ولكن خلافا لما قد تتوقعه، أظهرت الأبحاث أن تناول القهوة يقلل من مستويات الكورتيزول.

وتوصي اختصاصية التغذية ليزلي لانغيفين، بتناول الكافيين مع وجبة الإفطار أو على الأقل مع وجبة خفيفة.

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