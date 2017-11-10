تحذير: لا تفعل هذا أبدا حين تتناول القهوة

ويحفز تناول القهوة دون طعام المعدة على إنتاج الأحماض، وإذا لم تكن قد أكلت شيئا، فإن الحمض قد يضر بطانة المعدة ويسبب عسر الهضم والحرقة، وهذا ينطبق على القهوة منزوعة الكافيين، أيضا.

وقال الدكتور آدم سيمون، كبير الموظفين في موقع PushDoctor.co.uk، إن هذه العادة يمكن أن تزيد من أعراض القلق، وكذلك زيادة معدل ضربات القلب، والتهيج، وعدم القدرة على التركيز.

وما هو أكثر من ذلك، فإن ذلك قد يغير في إيقاع الساعة البيولوجية الخاصة بك، إذ أن الساعة الداخلية تطلق هرمونا يسمى الكورتيزول عند الاستيقاظ، مما يجعلك تشعر بالنشاط. ولكن خلافا لما قد تتوقعه، أظهرت الأبحاث أن تناول القهوة يقلل من مستويات الكورتيزول.

وتوصي اختصاصية التغذية ليزلي لانغيفين، بتناول الكافيين مع وجبة الإفطار أو على الأقل مع وجبة خفيفة.