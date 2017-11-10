عادل عزت يجتمع مع وفد رابطة “لا ليغا” الإسبانية لتفعيل اتفاقية الشراكة لاحتراف لاعبي المنتخب

أنهى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت الترتيبات المتعلقة بالاتفاقية الموقعة في أكتوبر الماضي مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في الاجتماع الذي عقدهمع ممثليه في العاصمة البرتغالية لشبونة رئاسة مدير الشراكات الدولية ف يالدوري الأسباني جريجوري بولي.

وتركز الاجتماع مع رابطة “لا ليغا” الأسبانية على تفعيل محورين رئيسين من الاتفاقية يهدفان إلى تطوير قدرات اللاعب السعودي ورفع كفاءته الاحترافية بالسعي نحو إعارة عدد من لاعبي المنتخب الاحتراف في الدوري الأسباني، إلى جانب تفعيل مشروع اللاعبين من مواليد المملكة عبر برنامج مشرتك، وتضمن المحور الأول العمل على اختيار عدد من لاعبي المنتخب المنتخب الأول لترتيب عملية إعارتهم للاحتراف في الدوري الأسباني بدرجتيه الأولى والثانية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فيما تضمن المحور الثاني تفعيل مشروع اللاعبين من مواليد المملكة من خلال إيفاد مدربين إسبان متخصصين في اكتشاف المواهب للإشراف على تدريبهم في معسكرين سيقامان في مدينتي الرياض وجدة لاختيار الصفوة منهم للإلتحاق بمعكسر تدريبي في إسبانيا والذي سيتضمن إقامة عدد من المباريات، حيث سيتولى شركة الاتحاد السعودي لكرة القدم تسويقهم للاحتراف في الأندية بعد ذلك.

وتقرر أن يزور المملكة عدد من مدربي الأندية الأسبانية لمتابعة الدوري السعودي للمحترفين ورصد مشاركة لاعبي المنتخب مع أنديتهم بهدف جمع المعلومات عنهم وتحليلها، حيث ستتم عملية الترشيخ لإعارتهم للأندية الأسبانية وفق عشرة معايير احترافية تم الاتفاق عليها.

ويقضي تفعيل التي تعد الأولى من نوعها التي توقعها رابطة “لا ليغا” على مستوى العالم توجيه الدعوة لعدد من مدربي الأندية الأسبانية لمباراة المنتخب السعودي الودية مع نظيره البرتغالي بحضور 24 مدربا يمثلون 9 أندية من دوري الدرجة الأولى، و13 مدربا يمثلون أندية دوري الدرجة الثانية.