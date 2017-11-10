 الرئيس اليمني يوجه الجيش والمقاومة بمواصلة العمليات القتالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الرئيس اليمني يوجه الجيش والمقاومة بمواصلة العمليات القتالية عادل عزت يجتمع مع وفد رابطة “لا ليغا” الإسبانية لتفعيل اتفاقية الشراكة لاحتراف لاعبي المنتخب تحذير: لا تفعل هذا أبدا حين تتناول القهوة مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية الخليجية يعقد اجتماعه الـ 18 في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة حكومة اليمن تستهجن ادعاءات الانقلابيين بشأن مشروع الكابل البحري روسيا.. انفجار “عرضي” يقتل ضابطا وجنديا ويصيب 4 عسكريين تونس تمدد حالة الطوارئ 3 أشهر تقنية جديدة وبسيطة تدعم الواي فاي وتضاعف سرعته 3 جرحى في حادث دهس جنوبي فرنسا اختطاف مواطن سعودي في لبنان.. ومليون دولار فدية للإفراج عنه المغرب يمنع أعضاء بعثة الجودو الإسرائيلية من دخول أراضيه أحد يتعاقد مع الجزائري نبيل نغيز لقيادة الجهاز الفني للفريق الأول

الرئيس اليمني يوجه الجيش والمقاومة بمواصلة العمليات القتالية

الرئيس اليمني يوجه الجيش والمقاومة بمواصلة العمليات القتالية
المناطق - واس

وجه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الجيش الوطني والمقاومة في جنوب غرب البلاد بمواصلة العمليات القتالية لتحرير المدن وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس هادي ، اليوم ، بقائد المنطقة العسكريه الرابعة اللواء فضل حسن ، أطلع خلاله على تطورات الأحداث وسير العمليات العسكرية في الجبهات والمواقع التي تقع تحت نطاق المنطقة ومايحققه ابطال المقاومة من انتصارات على قوى التمرد والانقلاب في مختلف الجبهات .

وأكد الرئيس اليمني تقديم أوجه الدعم كافة لقوات الجيش الوطني والمقاومة لمواصلة العمليات العسكرية واستعادة المدن كافة التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين وإعادة الامن والاستقرار وتطبيع الحياة في كافة المدن والمحافظات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>