الرئيس اليمني يوجه الجيش والمقاومة بمواصلة العمليات القتالية

وجه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الجيش الوطني والمقاومة في جنوب غرب البلاد بمواصلة العمليات القتالية لتحرير المدن وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس هادي ، اليوم ، بقائد المنطقة العسكريه الرابعة اللواء فضل حسن ، أطلع خلاله على تطورات الأحداث وسير العمليات العسكرية في الجبهات والمواقع التي تقع تحت نطاق المنطقة ومايحققه ابطال المقاومة من انتصارات على قوى التمرد والانقلاب في مختلف الجبهات .

وأكد الرئيس اليمني تقديم أوجه الدعم كافة لقوات الجيش الوطني والمقاومة لمواصلة العمليات العسكرية واستعادة المدن كافة التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين وإعادة الامن والاستقرار وتطبيع الحياة في كافة المدن والمحافظات.