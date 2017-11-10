قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة في أفغانستان

قتل شخصان وأصيب آخرون، الجمعة، بهجوم استهدف نقطة تفتيش لشرطة الحدود الأفغانية، بالقرب من ولاية هلمند جنوبي أفغانستان.
ونقلت وكالة “شنخوا” عن المسؤول بشرطة الحدود في الولاية زاهر غول، قوله: “حاول إرهابي كان يقود سيارة مفخخة بالمتفجرات اقتحام نقطة تفتيش تابعة للشرطة، لكن الشرطة لاحظت ذلك فسارع الإرهابي بتفجير العبوة خارج النقطة، ما أسفر عن مقتله هو وشرطي، وإصابة 5 آخرين من عناصر الشرطة”.
واتهم المسؤول الأفغاني ما سماهم بـ”أعداء السلام” في إشارة منه إلى مقاتلي طالبان بتنفيذ الهجوم، إلا أن الحركة المسلحة لم تعلن مسؤوليتها عن العملية بعد.
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