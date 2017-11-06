انطلاق حملة تشجير منتزه الخرارة بالمزاحمية 

المجلس البلدي بالمزاحمية عبدالكريم الشمالي والمشرف على المشاتل بالرياض عبدالله العيسى وعدد من المسؤولين، بالتعاون مع بلدية المزاحمية وبدعم من رجال الأعمال بالمحافظة وعدد من الشباب التطوعي بالمحافظة . ويستمر برنامج تشجير المنتزه لمدة أسبوع متاح لجميع طلاب وطالبات المدارس، وقد شارك في إنطلاق هذه المبادرة عدد من طالبات المدارس والفرق التطوعية بالمحافظة.

وأوضح مدير فرع الزراعة بالمزاحمية أن هذا المشروع جزءً من مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لزراعة أربعة ملايين شجرة على مستوى المملكة وذلك ضمن برنامج التحول الوطني 2020م والذي يُسعى من خلاله لتنمية مُستدامة للغابات والمراعي وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، واستزراع أنواع محلية متلائمة مع طبيعة أجواء الواحة والمقاومة للملوحة والتصحر .

علماً أن هذا المشروع يهدف للحد من تدهور الغطاء النباتي والطبيعي، والحد من زحف الرمال والتلوث البيئي بمحافظة المزاحمية.

يقع منتزه الخرارة جنوب المزاحمية وعلى بعد 40 كلم من العاصمة الرياض. ويعد من المنتزهات التي تكتظ بالزوار من خارج المحافظة خصوصا أوقات هطول الأمطار والتي يميزها من البحيرة الطبيعة