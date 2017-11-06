تقني مكة يكرم 75 متقاعدا من منسوبي التدريب التقني بمحافظات منطقة مكة المكرمة 

برعاية فيصل بن عقيل كدسه مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة أقيمت فعاليات يوم الوفاء لـتكريم رجالات التدريب التقني والمهني الموظفين الذين تم إحالتهم للتقاعد بعد ما أتموا رسالتهم التدريبية والمهنية في خدمة الدين والوطن .

ونظمت وحدة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة فعاليات الاحتفاء وشارك بها أكثر من مائة مدرباً وإدارياً بحضور 75 متقاعدا .

وأكد المهندس هاني باهويني مدير العلاقات العامة والاعلام بالإدارة أن إقامة مثل هذا الحفل يعد تأصيلاً لقيمة الوفاء والتعاون والعمل وتذكير الزملاء بالأخوة الخالصة والزمالة في أداء الواجب نحو خدمة الوطن ، مشيراً إلى أن هذا الحفل الذي وجهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتنفيذه يعد تكريما لمن عمل في وحدات المؤسسة وإدارتها العامة بالمنطقة معتبراً هذا اللقاء فرصة لتجديد العهد بالمحتفى بهم من المتقاعدين وجمع اللقاء المدربين والإداريين الذين قدموا من محافظات المنطقة الذين أعربوا فيه عن سعادتهم الغامرة بهذا الاحتفاء الذي كان له الأثر الكبير في رفع الروح المعنوية وإدخال البهجة والسعادة على المكرمين الذين أكدوا ان ما قدموه لخدمة الوطن ومجالاته هو أكبر تشريف خلال حياتهم .