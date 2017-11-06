“بكت عليه أبها وناحت به بيوت”.. مرثية في وفاة فقيد الوطن منصور بن مقرن رحمه الله

أظهرت فاجعة وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ومرافقوه ، مدى تأثر المجتمع السعودي بأكمله جراء هذا الحادث الأليم ، وعبر العديد من المواطنين عن حزنهم وفقدهم لرجالات خدموا الوطن بإخلاص تغمدهم الله جميعا بواسع رحمته وغفرانه .. الشاعرة الدكتورة مناير الناصر كتبت مرثية عبرت فيها عن الحزن والأسى لهذا المصاب الجلل ونظمت أبيات قالت فيها