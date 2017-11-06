“بكت عليه أبها وناحت به بيوت”.. مرثية في وفاة فقيد الوطن منصور بن مقرن رحمه الله

أظهرت فاجعة وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ومرافقوه ، مدى تأثر المجتمع السعودي بأكمله جراء هذا الحادث الأليم ، وعبر العديد من المواطنين عن حزنهم وفقدهم لرجالات خدموا الوطن بإخلاص تغمدهم الله جميعا بواسع رحمته وغفرانه .. الشاعرة الدكتورة مناير الناصر كتبت مرثية عبرت فيها عن الحزن والأسى لهذا المصاب الجلل ونظمت أبيات قالت فيها
يارب حنا خلق ،،،،،، آثم ومآجور
نحني لك الهامات وعيوننا خْفوت
والموت حق !!!! وكل نفس ٍ لها دور
وانت العليم بأي ساعه بها نموت
اللي فقدنا اليوم بالطيب مذكور
وعلم الشريعه والأدب فيه منحوت
منصور ابن مقرن واذا قلت منصور
بكت عليه (أبها) وناحت بها بيوت
اليوم جور الحزن ماهو بمحصور
الشعب كله بالحزن وحدّ الصوت
هذا كتب للنور ،، وين انت يانور
وهذا كتب ماعاد لي فالبلد قوت
وانا قصيدي فيه يبكي من شعور
أصدق من الدمعه على خد مبهوت
مغفور بإذن الله من الذنب مغفور
ياللي نعتك أقوال وأفعال وبشوت
نسأل الله العلي القدير أن يرحم من فقدهم الوطن جميعا في هذا المصاب الجلل والحمدلله على قضاءه وقدره
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