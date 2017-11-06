 عملة بيتكوين تهبط أكثر من ألف دولار في 48 ساعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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عملة بيتكوين تهبط أكثر من ألف دولار في 48 ساعة

عملة بيتكوين تهبط أكثر من ألف دولار في 48 ساعة
هبطت عملة بيتكوين دون سبعة آلاف دولار الجمعة، ليجري تداولها على انخفاض بأكثر من ألف دولار من أعلى مستوى على الإطلاق الذي بلغته الأربعاء.

وحققت عملة بيتكوين مكاسب كبيرة خلال الشهور الأخيرة حيث زادت قيمتها سبعة أمثال منذ بداية العام.

أثار ذلك الكثير من التحذيرات من أن سوق البيتكوين، التي تبلغ قيمتها الآن أكثر من 100 مليار دولار، أصبحت فقاعة على وشك الانفجار.

وبلغت العملة الإلكترونية مستوى قياسيا عند 7888 دولارا بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش الأربعاء، لكنها تراجعت بسرعة من مستوى الذروة ذلك إلى 6718 دولارا عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش الجمعة.

وفي وقت لاحق، تعافت العملة قليلا ليجري تداولها عند نحو 6880 دولارا بحلول الساعة 16:45 بتوقيت غرينتش، لكن هذا ما زال يمثل انخفاضا بنحو أربعة في المئة خلال اليوم.

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