 الاتفاق يواصل تدريباته وميودراغ يجهز البديل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الاتفاق يواصل تدريباته وميودراغ يجهز البديل

الاتفاق يواصل تدريباته وميودراغ يجهز البديل
المناطق - الدمام
واصل فريق الاتفاق اليوم الجمعة تدريباته اليومية على الملعب الرديف بالنادي تحت اشراف المدير الفني للفريق الصربي ميودراغ يسيتش استعداداً لمباراة أحد المقبلة ضمن الجولة العاشرة للدوري السعودي للمحترفين.
واكتفى الثلاثي لاعبي الوسط خوانمي كاليخون وعبدالعزيز مجرشي والمهاجم عبدالرحمن العبود بتدريبات استرجاعية على إثر مشاركتهم في مباراة الباطن الودية، بينما خضع بقية اللاعبين لتدريبات لياقية وتكتيكية.
وركز يسيتش خلال التدريب على تجهيز اللاعبين البديلين للظهير الأيمن سعد خيري ولاعب الوسط السلوفيني فيليب كيش لحصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراتهم السابقة امام الرائد.
وكان فريق الاتفاق قد خاض مساء أمس مباراة ودية امام الباطن وانتهت بفوزه بنتيجة 2-1.

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