 شاهد.. أب يحتضن قاتل إبنه: سأسامحك بروح الدين الإسلامي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 صفر 1439 هجريا, الموافق 10 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. أب يحتضن قاتل إبنه: سأسامحك بروح الدين الإسلامي

المناطق - وكالات

قال والد عامل توصيل طلبات لقاتل ابنه فى محكمة أمريكية “سأسامحك بروح الدين الإسلامى”، بعدما حكم القاضي على المتهم بالسجن لمدة 31 عاما، بعد اعترافه بالتواطؤ فى سرقة وقتل صلاح الدين جيتمود، سائق توصيل البيتزا، والذى يبلغ من العمر 22 عاما بولاية كنتاكى بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال والد الشاب القتيل، حسب ما نشرت صحفية ” الاندبندنت” “إن الله يغفر لعباده عندما يكونوا قادرين على المغفرة لبعضهم البعض”.

وأضاف فى حديثه بالمحكمة موجها كلامه إلى المتهم: “أنا غاضب من الشيطان الذى ضللك للقيام بهذه الجريمة الفظيعة، مؤكدا “أنه ليس غاضب من قاتل ابنه قائلا: “كل ما يحدث هو اختبار من عند الله”.

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