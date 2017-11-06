الاتحاد الأوروبي يوقف إيفرا حتى نهاية الموسم ومرسيليا ينهي عقده

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة أن باتريس ايفرا ظهير أولمبيك مرسيليا الفرنسي تم إيقافه عن اللعب أوروبيا على صعيد الأندية حتى نهاية الموسم الحالي ليعلن النادي الفرنسي بعدها عن انفصاله عن اللاعب بالتراضي بين الطرفين.

ولن يلعب ايفرا أوروبيا حتى نهاية الموسم فضلا عن تغريمه بمبلغ 10 الاف يورو بسبب ضربة مذهلة بالقدم لأحد المشجعين قبل مباراة في الدوري الـوروبي (يوروبا ليغ).

وطرد ايفرا، اللاعب السابق لمنتخب فرنسا، على الفور قبل انطلاق المباراة التي أقيمت خارج ملعب مرسيليا أمام فيتوريا جيمارايش البرتغالي في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ كرة القدم.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة إن لجنة الانضباط بالاتحاد أوقفت ايفرا (36 عاما) عن المشاركة في أي بطولات للأندية الأوروبية حتى 30 يونيو حزيران المقبل.

وذكر النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي على موقعه على الانترنت أن اللاعب رحل عن الفريق، وقال “قرر مرسيليا وباتريس إيفرا ان ينهيا تعاونهما باتفاق مشترك؛ تم إلغاء عقد اللاعب رسميا وبمفعول فوري”.

وصرح رئيس نادي مرسيليا جاك هنري ايرود في بيان النادي بعد قرار إلغاء عقد اللاعب “اليوم، هناك حزن كبير، أولا بالنسبة إلى باتريس إيفرا الذي بالتأكيد فهم جميع ارتدادات حركته وانه لن يستطيع أن يمارس بعد اليوم هوايته مع مرسيليا”.

وأضاف “وثانيا، بالنسبة إلى أنصار النادي الذين وصموا بفعل تصرف غير مسؤول لقلة قليلة منهم، وثالثا بالنسبة إلى المؤسسة التي تلطخت سمعتها بعد أن كانت مثالا في تصرفات لاعبيها وفي الأسس المهمة لانطلاق مشروعها الإنعاشي”.