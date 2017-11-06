 مفتي طرابلس: الأيام الماضية كانت مسرحا للتجاوزات الكبيرة لحزب الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مفتي طرابلس: الأيام الماضية كانت مسرحا للتجاوزات الكبيرة لحزب الله

مفتي طرابلس: الأيام الماضية كانت مسرحا للتجاوزات الكبيرة لحزب الله
المناطق - وكالات

قال مفتي طرابلس والشمال، الشيخ مالك الشعار، إن المشكلة الأساسية في لبنان مع حزب الله تتعدى وجوده السياسي، إلى وجوده العسكري.

وأكد الشعار، أن المفاوضات مع حزب الله انتهت إلى (مبدأ النأي بالنفس)، الذي أعلنت أكثر من حكومة لبنانية اتخاذه.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت أكثر من مرة نأي لبنان عن الصراعات والأزمات الخارجية لاسيما الحرب في سوريا التي تقاتل فيها ميليشيات حزب الله اللبناني إلى جانب قوات النظام السوري بدعم مباشر من إيران.

وقال الشيخ الشعار إن الأيام الماضية كانت “مسرحا كبيرا للتجاوزات الكبيرة”، التي لم يستطع خلالها رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إيقاف حزب الله، بسبب تصرفات الأخير التي تمس سيادة لبنان، وفقا لتعبيره له.

وأضاف في حديث وفقا “سكاي نيوز عربية”: “أجزم أن اللبنانيين بصورة عامة، لن يشعروا بضعف ولا بتراجع طالما إننا ننتسب لأسرة عربية تحيط بلبنان وتحفظ كيانه”.

وفي النهاية أكد الشعار أن الجميع يعلق الآمال الكبيرة على الرئيس اللبناني ميشال عون، ومن ضمنهم هو شخصيا، لحفظ كيان وسيادة الوطن.

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