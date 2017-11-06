 خطوات بسيطة لخداع “واتساب” ومسح الرسائل بعد أسبوع كامل من إرسالها ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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خطوات بسيطة لخداع “واتساب” ومسح الرسائل بعد أسبوع كامل من إرسالها !

خطوات بسيطة لخداع “واتساب” ومسح الرسائل بعد أسبوع كامل من إرسالها !
المناطق - وكالات

بعد أن بات بإمكان عدد كبير من مستخدمي تطبيق “واتساب” للمراسلات، الاستفادة من خاصية حذف الرسائل التي تم إرسالها بالفعل بحيث لا تظهر لدى المرسل أو المستقبل، تحدث خبراء إنترنت عن حيلة تمنح المستخدمين خيارات أوسع.

فبدلا من كون خاصية حذف الرسائل صالحة في خلال 7 دقائق فقط من إرسالها، أصبح من الممكن زيادة فترة السماح هذه إلى أسبوع كامل، سواء من هواتف “آيفون” أو تلك التي تعمل بنظام “أندرويد”.

وتعتمد الحيلة الجديدة على تغيير تاريخ الهاتف إلى ما قبل إرسال الرسالة، ثم حذفها، بصرف النظر عما إذا كان المتلقي قد قرأها أم لا.

وبإمكانك الاستفادة من تلك الحيلة بهذه الخطوات البسيطة:

1. افصل الهاتف عن الإنترنت، سواء كان شبكة واي فاي أو الباقات.

2. اغلق برنامج واتساب على هاتفك.

3. غير التاريخ في الهاتف إلى اليوم السابق ليوم إرسال الرسالة، والتوقيت إلى ساعة سابقة أيضا.

4. افتح تطبيق واتساب مجددا واكبس على الرسالة التي تريد حذفها حتى يظهر لك خيار الحذف.

5. أعد ضبط التاريخ بشكل صحيح.

6. اتصل بالإنترنت مجددا، لتجد أن الرسالة قد حذفت بالفعل.

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