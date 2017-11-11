(فيديو) لا تحاول التشاجر مع طاه وإن لم يعجبك طعامه.. وهذا الفيديو أكبر الدليل

لا تحاول التشاجر مع طاه، حتى إن لم يعجبك طعامه، فقد تقع ضحيه له إذ غضب، ولنا في سلوك طاه هندي تجاه أحد زبائنه عبرة واضحة.

ففي مطعم “مانوج كاليوودا”، في الركن الصيني بمدينة فينوس شوك، غربي الهند، اشتكى أحد الزبائن من ارتفاع فاتورة الحساب مقارنة بجودة الطعام، وقال إن الوجبة التي تناولها مع أصدقائه، كانت سيئة جدا.

ومع تزايد حدة النقاشات التي دارت بين الزبون، الذي استدعى شقيقه لمناصرته، والعاملين بالمطعم، كان للشيف (الطاهي) رأي آخر، إذ قام بقذف الزيت المغلي على الزبون والشقيق.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، تم نقل الزبائن الجرحى جراء “المعركة” إلى المستشفى، بعدما تعرضوا لإصابات بالغة جراء إلقاء الزيت المغلي عليهم. ورصدت كاميرات المراقبة الواقعة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بشأن الحادث.