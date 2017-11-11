آل الشيخ للجماهير الأهلاوية: لن نقبل أية إهانة للمؤسسات الرياضية.. ولن يهزنا أي هشتاق

أكد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، أن العتاب الأهلاوي الحالي لا يمكن أن يكون عليه أو على عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال رئيس هيئة الرياضة، إن عتب الأهلاويين لا يجب أن يكون عليّ أو عادل عزت، بل على من اخترق معسكر المنتخب وسافر بمحمد العويس للخارج، مؤكد “لن يهزنا أي هشتاق.. ولن نقبل أي إهانة للمؤسسات الرياضية وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد الإساءات”

وأضاف تركي آل الشيخ، أنا لم أوقع مع لاعب بطريقة دق الخشوم وغصباً عليه، ولم أقم بإهانة فريقه بذلك، الأمير سلطان بن فهد كان طيباً ضد بعض التجاوزات.

وواصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، أنه لم يكن يريد الوصل إلى لهذا المستوى من الوضوح، مؤكداً أن اللبيب بالإشارة يفهم ولكنهم لم يفهموا.